Alain Prost: "Strijd tussen Ferrari-coureurs kan in 2020 verder intensiveren"

Ferrari had het dit jaar niet altijd even makkelijk met het managen van de verhoudingen tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Alain Prost denkt dat de strijd om de status als nummer 1 binnen Ferrari in 2020 nog intenser gaat worden.

Vettel werd voorafgaand aan het seizoen 2019 door Ferrari aangewezen als de absolute nummer 1 van het team, maar aanvankelijk kon de Duitser die status niet helemaal waarmaken. Leclerc begon aan zijn stoelpoten te knagen, maar in de laatste races lijkt het momentum juist weer wat meer richting Vettel te schuiven. Volgens viervoudig wereldkampioen Prost kan het getouwtrek volgend jaar best nog even doorgaan.

"Het zal volgend jaar lastig worden voor Ferrari om conflicten tussen Vettel en Leclerc te voorkomen. De enige oplossing is om ze de kans te geven tegen elkaar te strijden. Als een van de coureurs dan een probleem heeft en zijn teamgenoot een aantal races wint, dan komt er een moment dat er een verandering van de aanpak nodig is", vertelde Prost tegenover AFP.

Tegelijkertijd is voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo van mening dat Ferrari moet blijven werken met een nummer 1 en nummer 2. "Een van de problemen dit jaar is met de coureurs geweest. Leclerc is absoluut zeer snel, heeft de verwachtingen overtroffen en is gestopt met het vele praten via de radio, maar hij heeft nog meer tijd nodig. Het is een prettig dilemma voor Ferrari, dat zowel voor- als nadelen heeft", wist hij aan Rai te melden.