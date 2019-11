Honda zag 'duidelijk' lagere topsnelheden bij Ferrari in Verenigde Staten

Het enorme voordeel van Ferrari qua topsnelheid was er in de Verenigde Staten ineens niet meer. Technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda merkte dat ook op, maar hij weigert voorbarige conclusies te trekken.

Sinds het einde van de zomerstop maakte Ferrari enorm veel indruk met haar snelheid op de rechte stukken. Het voordeel van de Scuderia was zo groot dat ze in zes achtereenvolgende races de pole position pakten en op de rechte stukken een halve tot soms wel een hele seconde wonnen op de Mercedessen en Red Bulls. In de Verenigde Staten was dat verschil echter niet meer zo groot.

Onder andere Max Verstappen en Lewis Hamilton linkten dat spontane verlies van snelheid op de rechte stukken aan de technical directive die de FIA voorafgaand aan het weekend uitvaardigde. Ook Honda zag dat het voordeel van Ferrari geslonken was, maar Tanabe stelt niet te weten wat daarvoor de reden is. "We kunnen de luchtweerstand van het chassis en de prestaties van de motor niet van elkaar scheiden", vertelde hij aan Motorsport.com.

"Als je kijkt naar de snelheid alleen, dan is het gat tussen Ferrari en ons kleiner dan in eerdere races. Dat is duidelijk. We weten echter niet of dit alleen door de motor of het chassis komt. De racepace was ook niet zo sterk als in voorgaande races. Het betekent dat het pakket anders was of niet voldoende voor dit circuit. Dat weet ik niet, maar we zien wel het verschil in snelheid."

'Moeten data Brazilië en Abu Dhabi afwachten'

Daar waar Verstappen en Hamilton de technische instructie en het spontane verlies van voordeel op de rechte stukken wel aan elkaar linkten, weigert Tanabe dat op basis van alleen de race in de Verenigde Staten te doen. "We moeten de data van Brazilië en Abu Dhabi zien. Dan zullen we iets kunnen opmerken. Op basis van alleen deze race kunnen we niets zeggen."