Brawn weigert zwak weekend Ferrari te linken aan uitvaardigen technical directive

Ook Ross Brawn heeft afgelopen weekend gezien dat Ferrari niet uit de verf kwam tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De sportief directeur van de Formule 1 durft dat echter niet te linken aan het uitvaardigen van een technical directive door de FIA.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de FIA een technische instructie aan de teams doorgegeven had met betrekking tot het meten van de brandstoftoevoer. Dit was een reactie op een vraag van Red Bull Racing. Uit de instructie van de FIA bleek dat het verboden is om meer dan de maximaal toegestane fuel flow van 100 kilogram per uur richting de motor te laten gaan op momenten dat de fuel flow meter geen metingen doet.

Vermoedelijk liet Red Bull deze proefballon op om te kijken of Ferrari op dat vlak haar enorme voordeel qua vermogen wist te behalen. Opvallend genoeg liep het bij de Scuderia voor geen meter op het Circuit of the Americas. Dat zag Brawn ook, maar hij weigert conclusies te trekken. Daarvoor speelden andere factoren volgens de voormalig teambaas een te grote rol, zo zet hij uiteen in zijn column voor Formula1.com.

"Van buitenaf is het verval van Ferrari lastig te verklaren en ik wil zeker niet speculeren over de laatste technical directive van de FIA over het meten van de brandstoftoevoer. Wat echter duidelijk is, is dat Ferrari het in Texas lastig had, vooral als het aankomt op het managen van de banden. Het probleem was niet zozeer dat de bandenslijtage hoog lag, maar meer dat ze de banden niet goed aan de praat kregen."

"De baancondities veranderden sterk in de loop van het weekend, want de temperatuur steeg significant. Het is echter ook een feit dat Mercedes en Red Bull het beter voor elkaar kregen om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. De komende dagen is er in Maranello genoeg te analyseren en reflecteren om met maatregelen te komen, vooral omdat dit ook zinvol is voor volgend jaar."