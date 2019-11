Jos Verstappen: "Lewis Hamilton voelt zich een beetje bedreigd door Max"

Max Verstappen en Lewis Hamilton lagen afgelopen week een beetje met elkaar overhoop, maar de kou is nu uit de lucht gehaald. Dat heeft Jos Verstappen verklaard in Crashen in de Keuken van Ziggo Sport.

De onenigheid tussen Verstappen en Hamilton begon vorige week in Mexico, toen de Mercedes-coureur tijdens de persconferentie aangaf de Nederlander meer ruimte te geven in gevechten dan hij doet bij andere coureurs. Daarop reageerde Verstappen in de Verenigde Staten dat hij een gebrek aan respect proeft in die uitspraak, maar ook verklaarde hij tegelijkertijd dat het aantoont dat hij in het hoofd van Hamilton gekropen is.

Daarna volgde er tijdens de kwalificatie een akkefietje tussen de heren, waarbij Hamilton Verstappen inhaalde terwijl beide coureurs zich voorbereidden op hun laatste ronde in Q2. De Red Bull-coureur liet zijn ongenoegen blijken via de boordradio en achteraf ook in de media. Volgens Verstappen senior is dat niet de manier om dergelijke zaken af te handelen en hij stelt dat de coureurs hebben afgesproken dat niet meer te doen.

'Max moet op het circuit zijn ding doen'

"Ze hebben afgesproken dat ze elkaar niet in de media gaan afmaken. Als er iets speelt, dan moeten ze er samen over praten. Persoonlijk denk ik, en dat meen ik oprecht, dat Lewis zich een beetje bedreigd voelt. Je merkt dat andere coureurs in een soort gevechtshouding staan als Max in de buurt is. Dat heeft hij zelf een beetje gecreëerd door zijn manier van rijden, maar door hoe hij met de pers omgaat."

"Vrienden hoeven ze van mij niet te zijn, maar ik heb er wel met Max over gesproken", verklaart de voormalig Formule 1-coureur, die liever ziet dat zijn zoon zijn rijkunsten laat spreken. "De volgende keer moet hij dit niet via de media doen. Hij moet zijn ding doen op het circuit, zoals hij dat ook deed. Als er daarna over gesproken wordt, moet hij eigenlijk doen alsof er niets gebeurd is. Dit soort dingen moet je uitvechten op het circuit."