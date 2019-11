Luca di Montezemolo: "Lewis Hamilton is toegetreden tot Formule 1-legendes"

Het is voor Luca di Montezemolo duidelijk: Lewis Hamilton is volgens de voormalig president van Ferrari met zijn zesde wereldtitel toegetreden tot een select clubje met Formule 1-legendes.

Zondag pakte Hamilton voor de zesde keer in totaal, vijfde keer in de laatste zes jaar en voor het derde jaar op rij de wereldtitel in de Formule 1. De Mercedes-coureur had aan een tweede positie genoeg om de titel twee races voor het einde al veilig te stellen. Concurrent Valtteri Bottas wist de race weliswaar te winnen, maar desondanks is de achterstand voor de Fin nu onoverbrugbaar geworden.

Hamilton heeft een groot aantal complimenten mogen ontvangen voor zijn laatste verdienste. Ook Di Montezemolo is lovend over de Brit, die volgens hem nu een grootheid is geworden. "Lewis is een grootheid. Ik ben ervan overtuigd dat zijn zege Niki Lauda in de hemel zeer veel vreugde bezorgt, want hij was degene die er alles aan deed om hem naar Mercedes te halen."

Di Montezemolo bewondert 'sportieve' coureur Hamilton

Tegenover het Italiaanse RAI vertelde Di Montezemolo ook waarom hij Hamilton een van de beste coureurs aller tijden vindt en waarom de zesvoudig wereldkampioen in het rijtje met Fangio, Lauda, Schumacher en Senna past. "Ten eerste bewonder ik zijn sportieve gedrag, zowel in als naast de auto. Dan is er de buitengewone kunde om zijn race in te delen naar de eisen van het circuit."

"Hij is erg snel, weet hoe hij zijn auto en de banden intelligent moet gebruiken en hij is geweldig in het scoren van resultaten. Hij is een coureur die de wereld van de Formule 1-legendes betreedt. Vorig jaar won hij zelfs in een aantal races waarin zijn auto niet de beste was. Beginnend met Fangio zet ik hem op hetzelfde niveau als Lauda, Schumacher, Senna, Clark en Stewart."