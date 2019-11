Hamilton en Verstappen spraken incident kwalificatie voor de race nog uit

Wereldkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen hadden tijdens de kwalificatie nog een aanvaring met elkaar, maar de Mercedes-coureur verklaarde na de Amerikaanse Grand Prix dat ze dat voorafgaand aan de race uitgesproken hebben.

Met een tweede positie zorgde Hamilton er op het Circuit of the Americas voor dat hij zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 pakte. De Brit moest alleen teamgenoot Valtteri Bottas voor zich dulden in de race, terwijl hij Verstappen voor wist te blijven. Tijdens de kwalificatie was Hamilton samen met de Red Bull Racing-coureur nog betrokken bij akkefietje.

Hamilton wilde voorafgaand aan zijn laatste ronde in Q2 voorbij gaan aan Verstappen, die dat niet pikte en vervolgens de achtervolging inzette. Dat eindigde uiteindelijk bijna in een botsing, waarna Verstappen na de kwalificatie in stevige bewoordingen zijn ongenoegen uitte. Sprake van ruzie is er echter niet tussen de coureurs, want Hamilton verklapte tegenover Ziggo Sport dat het voorval voor de race uitgesproken is.

"Max en ik hebben voorafgaand aan de race gesproken, want op de grid stonden we naast elkaar. Daar hebben we elkaar omarmd. Het is makkelijk om dingen verkeerd te interpreteren, want ik zeg het ene en daar antwoordt hij met het andere op. Dat hebben we uit de wereld geholpen."

'Verstappen is een toekomstig kampioen'

Hamilton vertelde tevens 'veel respect' te hebben voor Verstappen, die hij als de toekomstige kampioen ziet. "Ik heb zoveel respect voor deze jongen. Hij doet het echt geweldig en hij is de kampioen van de toekomst. Ik vertelde hem dus dat we dit moesten laten gaan en er een mooie race van moesten maken. Dat was heel fijn. Ik ben van mening dat hij het dit jaar echt geweldig gedaan heeft."