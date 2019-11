Max Verstappen: "Het wordt lastig om nog derde te worden in het kampioenschap"

De strijd om de eerste twee posities in het kampioenschap is voorbij, maar de race om P3 is nog in volle gang. Max Verstappen speelt daarin ook nog een rol, maar hij denkt dat het lastig wordt om die derde plek te pakken.

Lewis Hamilton werd zondag voor de zesde keer in zijn carrière gekroond tot wereldkampioen in de Formule 1: door zijn tweede plaats in de Verenigde Staten is hij door Valtteri Bottas niet meer te achterhalen in de resterende twee races. Bottas kan op zijn beurt ook niet meer achterhaald worden door Charles Leclerc, Verstappen en Sebastian Vettel, maar die drie mannen strijden nog wel om de derde plek in het kampioenschap.

Verstappen klom zondag naar de vierde plaats door derde te worden op het Circuit of the Americas en maakt nog een reële kans op de derde positie. Toch verwacht de coureur van Red Bull Racing dat het lastig gaat worden om dat voor elkaar te krijgen. "Het gat naar de derde plek is volgens mij best groot. Het is misschien iets te groot om te kunnen dichten, maar laten we het afwachten", vertelde hij tijdens de persconferentie na de race.

"Vandaag was daarvoor een goede dag. We hebben echter in de laatste races zoveel punten verloren, dus dat was niet ideaal. Ik verwacht dat we in de laatste twee races competitief zullen zijn, dus we wachten af hoe het voor ons gaat uitpakken. Het is natuurlijk altijd beter om derde te worden dan vierde of vijfde, hoewel ik denk dat iedereen eerste wil worden. We zullen alles doen wat we kunnen."

Leclerc bezet momenteel de derde positie in het WK met 249 punten. Verstappen moet in de laatste twee races 14 punten zien goed te maken op de Ferrari-coureur, terwijl hij zelf een gaatje van vijf punten op Vettel heeft.

Lees ook: Max Verstappen over Ferrari: "Dat is het gevolg als je moet stoppen met valsspelen"