Verstappen en Vettel willen verandering regels rond gebruik meerdere helmontwerpen

De topcoureurs in de Formule 1 lijken klaar te zijn met de bemoeizucht van de Formule 1 over de helmontwerpen. Sebastian Vettel en Max Verstappen pleiten voor het vergroten van de vrijheid om meer dan een helmontwerp te gebruiken in een seizoen.

In 2014 werd er in de Formule 1 een regel ingevoerd die bepaalt dat coureurs ieder seizoen een standaard helmontwerp moeten gebruiken, waarvan ze één keer af mogen wijken. Dit introduceerde de FIA nadat Vettel tijdens zijn periode bij Red Bull in vrijwel iedere race een afwijkend helmontwerp gebruikte. Deze regel begint echter steeds meer kritiek te krijgen van de coureurs.

Daniil Kvyat werd in Rusland nog het slachtoffer van de regel, toen hij voor zijn thuisrace een tweede afwijkende helm wilde gebruiken. In Mexico vroeg Lewis Hamilton vervolgens aan zijn volgers of zij graag willen zien dat de coureurs meer vrijheid krijgen in het bepalen van hun helmontwerp, omdat hij de regel zelf 'bullshit' vond. Vettel is het daar helemaal mee eens. "Ik verander mijn helmontwerp hoe dan ook, dus..."

"Het zijn onze helmen en we zouden vrij moeten zijn om te doen wat we willen, dus ik denk dat deze regel onzin is. We hebben erg weinig ruimte over om onszelf uit te drukken en de helm is waarschijnlijk de enige plek waar dat wel kan. Als mensen het leuk vinden is dat geweldig, als ze het niet leuk vinden: het is niet hun helm, dus ik denk dat wij de baas moeten zijn over op welke manier we onze helm ontwerpen en welke kleuren we eraan meegeven."

Verstappen keek met plezier naar helmontwerpen Vettel

Verstappen kan zich helemaal vinden in de woorden van de Ferrari-coureur. Hoewel hij zelf niet snel bij iedere race van helmontwerp zal veranderen, zou de Red Bull-coureur graag zien dat de coureurs hun artistieke vrijheid iets meer kwijt kunnen in het ontwerp van hun helm, ook als dat betekent dat ze meerdere keren per jaar van helmontwerp veranderen.

"Ik vond het geweldig toen Sebastian bij Red Bull iedere race zijn helm veranderde. Het was cool, omdat je uitkeek naar waarmee hij nu weer zou komen. Ik zal een aantal speciale helmen doen, maar waarschijnlijk niet bij iedere race. Daar gaat te veel moeite in zitten. Ik vind echter wel dat je je helm blauw of rood moet kunnen maken voor de volgende race."

"Het is jouw helm en je zou ermee moeten kunnen doen wat je wil. In het verleden zijn er coureurs geweest die altijd dezelfde helm hadden en men zegt dan 'maar dat is hoe we de coureurs uit elkaar kunnen houden'. Uiteindelijk hebben we enorme startnummers op de zijkant staan en we hebben een halo boven ons hoofd, dus laat ons nu dan ook doen met onze helmen wat we willen doen."