Ricciardo: "We moeten accepteren dat McLaren een voorsprong heeft"

Daniel Ricciardo lijkt zich neergelegd te hebben bij het feit dat Renault dit jaar waarschijnlijk verslagen wordt door McLaren. Dat houdt echter niet in dat de Australiër de strijd al opgegeven heeft.

Met nog drie races voor de boeg staat McLaren stevig op de vierde positie in het kampioenschap voor constructeurs. Het Britse team heeft een stevige marge van 38 punten op de nummer 5, Renault. Daarmee lijkt klantenteam McLaren met Renault-motoren het Franse fabrieksteam te gaan verslaan. Vorig jaar waren de rollen nog omgedraaid, met Renault op P4 en McLaren op de zesde plek.

Ricciardo wil de handdoek nog niet in de ring gooien, maar hij beseft wel dat het lastig wordt om McLaren dit jaar nog te verslaan. "Natuurlijk zijn ze dit jaar voor eens een doel geweest, maar nu we het einde van het jaar naderen moeten we accepteren dat ze dit beter dan ons zijn geweest. Ook zullen ze vaker wel dan niet sneller dan ons zijn in de resterende races", vertelde hij tegenover GPToday.net.

"Het is zoals het is. Het heeft geen zin meer om teleurgesteld te zijn dat ze nu voor ons liggen, want ik ben van mening dat we dat op dit moment moeten accepteren. Ik kon het niet beter doen dan achter ze staan. Natuurlijk zeg ik niet dat we het voor de komende races opgeven. Kijkend naar volgend jaar kunnen we hopelijk weer dichter bij ze in de buurt komen. Ze hebben tijd goedgemaakt op de koplopers, dus in het ideale plaatje lopen wij naar McLaren toe in plaats van dat zij terugvallen."

De McLarens kwalificeerden zich ook in de Verenigde Staten weer sterk. Carlos Sainz en Lando Norris bezetten de vierde startrij. Ricciardo sluit aan op de negende positie, maar gaf in de kwalificatie wel zes tienden toe op Sainz.