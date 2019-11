Verstappen over technische aanwijzing: "Samen met andere teams al langer bezig"

Max Verstappen heeft met weinig verbazing gereageerd op de technische aanwijzing van de FIA over de brandstoftoevoer, nadat Red Bull Racing een verzoek tot opheldering daarover gevraagd had.

Red Bull Racing had aan de FIA gevraagd of er iets flexibeler omgegaan kon worden met de toevoersnelheid van 100 kilogram brandstof per uur. De FIA antwoordde daarop met een technische aanwijzing, waarin stond dat dit absoluut niet mag. Mogelijk was deze stap van Red Bull Racing een poging om te toetsen of haar vermoedens ook de verboden reden achter de enorme motorontwikkeling van Ferrari is.

Ziggo Sport vroeg de Nederlander naar zijn mening daarover en de Nederlander reageerde daar met weinig verbazing op. "Dat wisten we al wel langer, hè? Daar waren wij, maar ook andere teams al langer mee bezig." Mogelijk heeft Ferrari dus een tikkeltje gas terug moeten nemen, maar Verstappen vermoedt van niet. "Ze zijn nog altijd gewoon heel snel, dus op dit moment is er nog niets veranderd."

Verstappen tevreden over laatste twee kwalificaties

Verstappen maakte tot nu toe het hele weekend in de Verenigde Staten een sterke indruk namens Red Bull Racing. Hij was in VT1 en VT3 het snelste van iedereen, terwijl hij in de tweede oefensessie de derde tijd reed. Die positie was aan het eind van de kwalificatie ook voor hem weggelegd. Verstappens achterstand op polesitter Valtteri Bottas was slechts 67 duizendsten van een seconde.

Graag had de Nederlander de pole position gepakt, maar het missen daarvan nam volgens Verstappen niet weg dat het een sterke kwalificatie was. "Dat gat stelt mij absoluut tevreden. Het was een goede kwalificatie. Het liefste wil je die 67 duizendsten in je voordeel hebben, maar het is zo. Vorig jaar heb ik natuurlijk de hele kwalificatie niet gereden, maar zaten we er nog een seconde vanaf."