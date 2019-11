Sebastian Vettel: "Een honderdste van een seconde laat je altijd wel ergens liggen"

Na zes poles op rij was het in de Verenigde Staten een keer geen feest bij Ferrari op zaterdag. Sebastian Vettel was de snelste coureur van de Scuderia: hij strandde op 12 duizendsten van de pole position.

Vettel moest alleen zijn meerdere erkennen in Valtteri Bottas tijdens de kwalificatie op het Circuit of the Americas. De viervoudig wereldkampioen deelde een compliment uit aan de Fin, maar besefte ook dat hij zelf het een en ander liet liggen. Toch ziet Vettel een voordeel van een start op P2. "Vanaf de binnenkant is de afstand naar de apex van bocht 1 korter, toch? Dat is volgens mij wat ik moet zeggen nu ik op P2 sta", vertelde de Duitser lachend.

"Mijn felicitaties voor Valtteri. Het was erg spannend, want we zaten allemaal erg dichtbij elkaar. Ik dacht dat er meer zat, want ik liet in de snelle bochten wat liggen voor de tweede run. Toen ik daar in run 2 aankwam, had ik echter al wat achterstand. Ik had twee prima ronden en uiteindelijk miste ik een honderdste, en die laat je altijd wel ergens liggen. Over het algemeen ben ik blij en laten we kijken wat er morgen mogelijk is. Hopelijk hebben we een goede start en daarna een goede race."

Ferrari kan na de zomerstop vertrouwen op de sterkste motor van het veld, waardoor het team op de rechte stukken in het voordeel is ten opzichte van Mercedes en Red Bull Racing. Vettel hoopt op een goede start, maar hij weet ook dat de race niet gewonnen of verloren gaat worden bij de start en in de eerste ronde van de race.

"De aanloop naar de eerste bocht is niet zo lang en een deel gaat bergop, maar we zullen zien. Het wordt cruciaal om goed weg te komen en daarna zien we waar dat ons brengt. We starten allemaal op de mediums, dus daar heeft niemand een voordeel, maar het is een lange race. We zullen morgen een drukke race krijgen. De eerste ronde wordt belangrijk, maar ook daarna is er nog genoeg om voor te racen."