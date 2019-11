Romain Grosjean heeft het de monteurs van Haas F1 niet makkelijk gemaakt. De Fransman crashte al vroeg tijdens de tweede vrije training en lijkt daardoor de rest van de sessie van de zijlijn toe te moeten kijken.

De tweede oefensessie op het Circuit of the Americas was nog geen kwartier onderweg toen Grosjean zijn eerste run in de bandenstapels zag eindigen. De achterkant van de Haas VF-19 brak midden in de snelle bochtensectie van de eerste sector uit, waarna het hem niet lukte om de auto goed op te vangen. Met de linker voorzijde eindigde de auto tegen de bandenstapels.