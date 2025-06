Mick Schumacher aast op contract bij nieuw F1-team

Het team van Cadillac is geïnteresseerd in een oude bekende. Het nieuwe Formule 1-team zou de komst van Mick Schumacher wel zien zitten. De oud-Haas-coureur ziet het zelf wel zitten en denkt dat hij klaar is voor deze nieuwe stap in de Formule 1. De Duister is sinds 2022 niet meer in de Formule 1 geweest.

De zoon van Michael Schumacher begon in 2021 als rijder bij Haas F1. Samen met Nikita Mazepin koos het Amerikaanse team voor twee rookies. De Duitser heeft het in totaal twee jaar volgehouden bij Haas, maar werd uiteindelijk vervangen door Nico Hülkenberg.

'Betere coureur geworden'

Mick Schumacher denkt dat hij zeker een betere coureur is geworden na de Formule 1 en voelt dat hij klaar is om terug te keren. In gesprek met The New York Times vertelt Schumacher: "Ik denk dat alles met een reden gebeurt in het leven, en dat je je daardoor niet moet laten ontmoedigen, maar het juist moet zien als een kans om vooruit te komen."

De Duitser werd meerdere keren gelinkt aan andere teams, maar hij werd steeds over het hoofd gezien en daardoor ging Schumacher in het WEC rijden met Alpine en werd hij reservecoureur bij Mercedes. Schumacher hoopt dus op een sprankje geluk voor volgend seizoen

Hoop

"De Formule 1 is voor mij een onderwerp dat me na aan het hart ligt", vertelde Schumacher. "Ik hou van de Formule 1. Ik ben er al gek op sinds ik een kleine jongen was. Het is nooit uit mijn zicht verdwenen. Er ligt nu een geweldig project op tafel, een zeer interessant onderwerp", voegde hij daaraan toe, verwijzend naar Cadillac.

Bij de Grand Prix van Miami voerde Schumacher al gesprekken met de CEO van Cadillac: "Het was belangrijk om daar te zijn en het voelde geweldig om weer terug te zijn in de Formule 1-paddock", zei Schumacher. "Het is een prachtige plek met geweldige races: het is niet voor niets het hoogste niveau in de autosport."