Massa stookt het vuurtje op voor ingrijpende F1-rechtszaak

Felipe Massa is nog altijd van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. De Braziliaan heeft de Formule 1 voor de rechter gesleept, en hij deelt nu een opvallende sneer uit naar de hoge heren van de sport.

Massa werd in 2008 tweede in het wereldkampioenschap achter Lewis Hamilton. Hij verloor de strijd op een bloedstollende wijze, en hij toonde zich een waardige verliezer. Enkele jaren geleden kwam hij echter met een andere reactie, nadat voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone een bijzondere bewering deed.

De aanleiding

Ecclestone stelde dat hij en de FIA al in 2008 wisten van het Crashgate-schandaal. De rest van de wereld hoorde pas in 2008 van de opzettelijke crash van Nelson Piquet Jr. in Singapore. Als dit al in 2008 aan het licht was gekomen, en de uitslag van deze race was geschrapt, dan was Massa wereldkampioen.

De Braziliaan ondernam dan ook juridische stappen. Hij stapte naar een Britse rechtbank, en in oktober begint de zaak.

Massa's titel

In de voorbereiding op deze zaak, komt Massa nu met een bijzondere uitspraak. Tijdens het Goodwood Festival of Speed reed Massa weer met zijn Ferrari uit 2008. Hij kon het niet laten om een opmerking te maken: "Het is een geweldig gevoel om na een lange tijd weer met mijn auto uit 2008 te rijden."

"Dat was zeker mijn beste jaar. Het is een auto waar ik vijf keer mee wist te winnen. Het was het laatste constructeurskampioenschap van Ferrari, en ook die van mij, zou ik zeggen!"

Snel van onderwerp veranderen

Het zorgde voor gelach bij de Goodwood-presentator, waarna Massa snel van onderwerp veranderde: "Maar goed, dit is gewoon een geweldig moment. Dat ik hier op Goodwood ben, en al die geweldige mensen mag zien. Het is een geweldig gevoel om deze auto weer te mogen besturen."