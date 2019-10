Jolyon Palmer: "Max Verstappen krijgt onterecht veel kritiek voor GP Mexico"

Jolyon Palmer is in de bres gesprongen voor Max Verstappen. De Brit vindt dat de coureur van Red Bull Racing onterecht veel kritiek gekregen heeft op zijn optreden in Mexico en neemt het in zijn column voor BBC voor hem op.

Verstappen stond in Mexico weer eens in het middelpunt van de belangstelling door zijn betrokkenheid bij meerdere incidenten. In de kwalificatie reed hij op volle snelheid door toen er gele vlaggen gezwaaid werden voor de gecrashte Valtteri Bottas. Palmer is van mening dat Red Bull Racing hem hier beter had kunnen aansturen, maar het is volgens de voormalig Renault-coureur een feit dat dit uiteindelijk Verstappens race geruïneerd heeft.

Klachten Bottas en Hamilton 'onterecht'

Palmer kan zich echter niet vinden in de lezing van Sebastian Vettel, Bottas en Lewis Hamilton dat Verstappen op een andere manier benaderd moet worden in gevechten dan andere coureurs. Ook begrijpt hij niets van Hamiltons opmerking dat Verstappen hem 'torpedeerde' in de eerste bocht van de race in Mexico. "Het was juist Hamilton die gewaagd bezig was door Verstappen aan de buitenkant proberen in te halen."

"Verstappen was hier juist een onschuldig slachtoffer van," beredeneert Palmer, "want dit duwde hem vanaf de vierde startpositie terug naar P8." Ook de klacht van Bottas over de inhaalactie van Verstappen op hem vindt hij nergens op slaan. "Het was een geweldige inhaalactie en wederom goed, hard racen. Ja, het was agressief, maar Bottas heeft geen recht om hierover te klagen."

Verstappens persconferentie puntje van kritiek

Het enige waarin Palmer zich wel lijkt te vinden, is het feit dat er gesproken werd over de opmerkingen die Verstappen maakte bij de persconferentie na de kwalificatie. "Hij zat duidelijk in de verdediging bij vragen waarom hij niet gelift had. Verstappen kraakte en gaf kortaf een aantal antwoorden die zowel een erkenning van schuld, als ook een minachting voor de veiligheid waren."

"Een coureur die verstandiger zou handelen, was mogelijk in staat geweest om de vragen beter te ontwijken dan Verstappen, of ze in ieder geval niet op dezelfde directe manier te beantwoorden als hij deed. Hij leek zich ook niet bewust van de regels op dit moment - niet alleen door ze op de baan te verbreken, maar ook door voor te stellen dat de stewards zijn laatste rondetijd maar moesten schrappen."

Kritiek door reputatie uit het verleden

Palmer vermoedt dat de klachten over Verstappen het gevolg zijn van een reputatie die hij in zijn eerste Formule 1-seizoenen opgebouwd heeft. "De realiteit is dat een inschattingsfout hem in Mexico opgebroken heeft, en dat maakte hem een gemakkelijk doelwit voor de mensen om hem heen en de media om de oude versie van hem weer op te rakelen."

"De kwalificatie in Mexico illustreerde dat er nog wel een element van onvolwassenheid in hem zit, zowel op als naast het circuit. Maar Verstappen is pas 22, dus er is genoeg tijd om op te groeien. Uiteindelijk is hij een van de beste en absoluut de meest vermakelijke coureur. Hoewel hij zeker een incidentrijk verleden heeft in de F1, krijgt hij nu nog steeds veel kritiek die hij niet verdient."