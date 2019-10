Kwalificatie: Verstappen verslaat Ferrari's en pakt pole position

Max Verstappen heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Mexico. De coureur van Red Bull Racing bleef Charles Leclerc en Sebastian Vettel voor in een spannende kwalificatie.

Q1 – Verstappen snelste, Haas en Williams klaar

Het eerste deel van de kwalificatie draaide zoals gebruikelijk om het plaatsen voor Q2 en zoals altijd vielen er aan het eind van de sessie vijf coureurs af. Niet voor het eerst dit jaar wist Lance Stroll zich niet voor Q2 te plaatsen op P16. Hij kreeg gezelschap van Haas-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean, die ook nog spinde, en Williams-coureurs George Russell en Robert Kubica.

Aan het front lag het tempo een stuk hoger dan tijdens de vrije training van eerder vandaag. Verstappen reed de snelste tijd tijdens Q1: met zijn 1:15.949 was de Nederlander ruim twee tienden sneller dan teamgenoot Alexander Albon. Daarachter volgde op vier tienden Charles Leclerc, gevolgd door Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en de verrassend sterke Daniil Kvyat.

Q2 - Topteams vertrekken zondag op mediums

Vanwege de hoge bandenslijtage van de softs tijdens de vrije trainingen waren er tijdens Q2 verschillende strategieën te zien. De topteams en enkele coureurs uit de middenmoot opteerden voor mediums, terwijl Nico Hülkenberg, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Sergio Perez en Antonio Giovinazzi voor softs. Achter de toppers vulden de coureurs op softs de top 10 verder aan.

In de tweede run ging iedereen op de softs naar buiten, op de Mercedes-coureurs na. Hamilton ging met 1:15.721 naar de snelste tijd, voor teamgenoot Bottas. Vettel liet zijn ronde op softs schieten en was de nummer 3, voor Verstappen, Leclerc, Carlos Sainz en Norris. Alexander Albon sloot aan op P8, terwijl ook Kvyat en Pierre Gasly Q3 wisten te bereiken.

Q3 - Bottas crasht, Verstappen naar pole

Daarna vochten de tien overgebleven coureurs het uit om de pole position, waarbij vooral Red Bull, Ferrari en Mercedes zich in die strijd zouden melden. Verstappen zette in de eerste run de toon door als enige onder de 1 minuut en 15 seconden te duiken en die tijd bleek ook in de tweede runs onbereikbaar te zijn voor de concurrentie. Leclerc kwam in zijn eerste run het dichtste bij, maar ook hij redde het niet, terwijl Verstappen in run 2 nog harder ging met een 1:14.758

Dat kan hem echter nog wel problemen opleveren. De Nederlander reed die tijd toen Valtteri Bottas in de laatste bocht al hard gecrasht was. Vooralsnog is over een eventueel onderzoek echter nog niets bekend. Achter Verstappen en Leclerc reed Vettel de derde tijd, voor Hamilton, Albon en Bottas. Sainz, Norris, Kvyat en de zieke Gasly ronden de top 10 van de startopstelling af.