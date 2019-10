Wedstrijdleider Masi zal Verstappen aanspreken op opmerking tijdens persconferentie

Michael Masi zal voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten een gesprek aanknopen met Max Verstappen. De wedstrijdleider doet dat naar aanleiding van opmerkingen de coureur plaatste na de kwalificatie in Mexico.

Verstappen was in de kwalificatie de snelste man van iedereen geweest, maar hij verloor de eerste startplaats door een gridstraf. Hij was na de crash van Valtteri Bottas in de slotfase van Q3 niet van het gas gegaan, terwijl er met gele vlaggen gezwaaid werd in de laatste bocht. Verstappen moest dus vanaf de vierde positie starten en dat bracht hem weinig geluk, want na onder meer een lekke band eindigde hij op P6.

Na afloop van de kwalificatie deed Verstappen een aantal onhandige uitspraken over het incident met de gele vlag. Toen hij gevraagd werd naar of er vanuit het perspectief van de veiligheid niets mis was met zijn actie, reageerde hij fel. "Moeten we het daar over hebben? De veiligheid? Ik denk dat we allemaal weten wat we doen - anders zouden we niet in een F1-auto rijden."

De opmerkingen van Verstappen zijn ook Masi niet ontgaan, zo vertelde hij na afloop van de race aan onder andere GPToday.net. De wedstrijdleider, die begin dit jaar het stokje overnam van de onverwacht overleden Charlie Whiting, kondigde aan een gesprek aan te knopen met Verstappen. "Ik heb gehoord wat Max zei en zal hem daarop aanspreken."