“Ik had door dat Valtteri gecrasht was.”

Ging je van je gas af?

“Het leek er niet echt op, toch? Nee.”

Deze bovenstaande passage uit de persconferentie na de kwalificatie in Mexico is tekenend voor de eerlijkheid van Max Verstappen. Het is prachtig dat een coureur er geen doekjes om windt en zegt wat hij denkt, maar is dat wel altijd even verstandig?

Het antwoord daarop is natuurlijk een ‘nee’. Op het moment dat Verstappen zijn uitspraken deed, hadden de stewards nog geen officieel onderzoek ingesteld naar het feit dat de Nederlander geen vaart had geminderd voor de gele vlaggen in de laatste bocht, waar Valtteri Bottas gecrasht was.

Even later volgde dat onderzoek wel en het leek erop dat de uitspraken van de Nederlander ervoor hadden gezorgd dat de coureur van Red Bull Racing zich alsnog bij de stewards moest melden. Op zondagavond ontkrachtte wedstrijdleider Michael Masi dat, maar zijn uitspraken dienden wel als bewijslast in het voordeel van de FIA.

Daar bovenop liet Verstappen zich ook laatdunkend uit over de veiligheid, waar hij afgaande op zijn uitspraken weinig waarde aan weet te hechten.

Waarom ging je niet van je gas af, als je de gele vlaggen zag?

“Dat maakt toch niets uit?”

Mogelijk wel, als de FIA ernaar gaat kijken.

“Dan moeten ze mijn rondetijd maar verwijderen, de tweede. De andere ronde was ook prima.”

Ook niet vanuit een veiligheidsperspectief?

“Moet dit erbij betrokken worden? De veiligheid? Ik denk dat we allemaal weten wat we doen – anders zouden we niet in een F1-auto rijden. Het is de kwalificatie en dan ga je ervoor. Zoals ik eerder al zei, moeten ze mijn ronde maar verwijderen als ze dat willen.”

De arrogantie lijkt van de antwoorden af te spatten en later werd hij dan ook bestraft voor het vergrijp: drie plaatsen gridstraf en twee strafpunten op zijn licentie. In dat licht lijken de uitspraken van Verstappen wat aan de domme kant en er kwam dan ook een lading kritiek op de houding van de Nederlander.

In mijn ogen is dat volkomen terecht. Nee, ik vind Verstappen absoluut niet dom, maar in dit geval is het bijzonder onhandig wat hij vertelde tijdens de persconferentie. Het gevolg is dat zijn uitspraken door de FIA opgevat werden als een bekentenis voor het feit dat hij geen vaart minderde voor de gele vlaggen, waarbij hij niet dacht aan de veiligheid van zichzelf en anderen op de baan.

Het is geweldig dat coureurs zich uit durven te spreken en dat ze zeggen wat ze denken. Daar is Verstappen een ster in: hij draait nergens omheen en dat waarderen de fans. Bovendien levert het regelmatig leuke televisie op. Toch laat het voorval in Mexico zien dat de zevenvoudig Grand Prix-winnaar nog het een en ander te leren heeft: op sommige is het namelijk verstandiger om wijselijk je mond te houden, want alles wat je zegt kan ook tegen je gebruikt worden.

Daarmee wil ik niet zeggen dat Verstappen het braafste jongetje van de klas moet worden en zich nooit meer uitspreekt over zaken. Wel moet hij in de toekomst bij momenten zoals die in Mexico bedenken welke uitspraken hij wel en niet kan doen. Daar kan hij zichzelf alleen maar een voordeel mee doen.