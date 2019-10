Analyse: Waarom kreeg Max Verstappen drie plaatsen gridstraf?

Max Verstappen kreeg een bijna drieënhalf uur na de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico een straf toebedeeld. De coureur van Red Bull Racing voldeed niet aan de regels van de gele vlag-situatie en kreeg daarvoor drie plaatsen grindstraf.

Zo'n twee uur na afloop van de kwalificatie moest Max Verstappen zich melden bij de wedstrijdleiding. Hij had zich daarvoor onhandig uitgelaten bij de persconferentie na de kwalificatie, waar hij vertelde gezien te hebben dat Mercedes-coureur Valtteri Bottas in de laatste bocht gecrasht was en dat hij niet van zijn gas was gegaan in die bocht. Vervolgens dook de 22-jarige Limburger in zijn laatste ronde in Q3 nog onder zijn eigen snelste tijd.

Stewards namen een beslissing

Na dat de wedstrijdleiding in de beelden, gegevens en audio was gedoken kwamen ze tot een conclusie: drie plaatsen gridstraf voor Max Verstappen. Hij kreeg deze omdat hij de gele vlag aan de buitenzijde van de laatste bocht op het circuit negeerde.

Max Verstappen was al de snelste en niemand was aan het verbeteren. De coureur van Red Bull Racing had deze snellere tijd dus helemaal niet nodig, maar kan hij de vlag wel gezien hebben? Volgens de stewards bestaat daar geen twijfel over en de onboardcamera van Verstappen verraadt inderdaad dat er duidelijk een gele vlag zichtbaar was. Bekijk het hier op de beelden.