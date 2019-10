Renault hard aan de slag voor VT3: hydraulisch lek gevonden bij Ricciardo

Het is nog de vraag wanneer Daniel Ricciardo in actie kan komen tijdens de derde vrije training. Renault heeft zaterdagochtend in Mexico een hydraulisch lek gevonden dat het team nu aan het repareren is.

Ricciardo eindigde de vrijdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez op de dertiende positie. De Australiër heeft er vertrouwen in dat hij en Renault er op zaterdag een schepje bovenop kunnen doen, maar het is voor hem nog maar de vraag wanneer dat precies gaat gebeuren, omdat er dus een hydraulisch lek gevonden is in zijn bolide.

Renault meldde voorgaand aan de derde vrije training dat het team druk bezig is met het verhelpen van het probleem, maar het is nog onduidelijk op welk moment hij voor het eerst de baan op kan komen tijdens de laatste oefensessie. Zodra dat gebeurt, dan doet hij dat op speciaal voor de Mexicaanse Grand Prix ontworpen schoenen. Daarop staat 'El Ratel', oftewel Honey Badger in het Engels. Dat is de bijnaam van Ricciardo.

Zieke Gasly pas laat in actie

Ook Pierre Gasly zal het begin van VT3 niet meemaken. De coureur van Scuderia Toro Rosso zal in ieder geval de eerste veertig minuten van de training missen vanwege ziekte. Pas in de laatste twintig minuten zal Gasly de baan op komen om te kijken of zijn STR14 goed afgesteld is voor de kwalificatie van later vandaag.