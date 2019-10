VT1: Hamilton nipt sneller dan Leclerc en Verstappen in Mexico

Kleine verschillen tijdens de eerste vrije training in Mexico. Lewis Hamilton reed de snelste tijd van de sessie, maar het verschil met nummer 2 Charles Leclerc en nummer 3 Max Verstappen was minder dan twee tienden van een seconde.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico ging op een vochtige baan van start, nadat het in de nacht van donderdag op vrijdag geregend heeft in de Mexicaanse hoofdstad. Het duurde dan ook ruim 25 minuten voordat de eerste tijd van de sessie neergezet werd door Nicholas Latifi, die de eerste vrije training in plaats van Robert Kubica reed namens Williams.

Zijn tijd werd meteen verbroken door Valtteri Bottas, die op mediums een 1:21.887 reed. Ook in de minuten die daarop volgden, duikelden de tijden in rap tempo naar beneden. Hamilton ging kortstondig naar de leiding met een 1:19.463, terwijl Max Verstappen op softs naar een 1:19.035 ging. Ook die tijd bleef niet lang staan, want Charles Leclerc dook daarna op mediums onder de 1 minuut en 19 seconden.

Het gevolg van het opdrogende asfalt op het Autodromo Hermanos Rodriguez was dat er in de eerste helft van de training een groot aantal momenten en uitstapjes waren. Vooral in bocht 1 was het vaak raak, maar ook in de bochtige tweede sector hadden de coureurs geregeld moeite om hun auto in het rechte spoor te houden. Het grootste slachtoffer daarvan werd Lance Stroll.

De Canadees maakte in de eerste helft van de training nog een goede indruk, maar met nog ruim een half uur te gaan ging hij toch in de fout. De coureur van Racing Point veroorzaakte een rode vlag, doordat hij in de laatste bocht voor het lange rechte stuk de controle over de achterkant van zijn auto kwijtraakte en in de bandenstapel eindigde. Wel kon Stroll aan het einde van de sessie nog weer de baan op.

Daarna werd de baan vrijgegeven voor de laatste twintig minuten en ook in de laatste fase van de training werd er alsmaar sneller gereden. Alexander Albon dook als eerste onder de 1 minuut en 18 seconden, waarna Hamilton de snelste tijd op zachte banden op 1:17.327 neerzette. Dat bleek uiteindelijk ook de snelste tijd van de sessie te zijn, maar het verschil met Ferrari en Red Bull Racing was niet groot.

Leclerc sloot op een tiende achter Hamilton aan op de tweede positie, maar hij reed zijn beste rondetijd wel op de hardere mediums. Ook het verschil met Max Verstappen, die de derde tijd reed, was niet groot met slechts anderhalve tiende. De tijd van Albon was genoeg voor de vierde plek, voor Bottas en Vettel. Ook de Duitser reed zijn snelste tijd op mediums. Carlos Sainz reed de zevende tijd, terwijl Pierre Gasly, Daniil Kvyat en Antonio Giovinazzi de top 10 afsloten.