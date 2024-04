Dag 3 in China: De jongensdroom van Guanyu Zhou

Vandaag werd op het circuit van Shanghai de Chinese Grand Prix verreden. Max Verstappen kwam als winnaar over de streep, maar hij was zeker niet de grote man in China. Alle aandacht ging uit naar Guanyu Zhou, die na afloop emotioneel het publiek op de hoofdtribune bedankte.

Niet Max Verstappen of Lewis Hamilton, maar Guanyu Zhou domineerde de headlines dit weekend. Vrijwel elke krant besteedde aandacht aan de coureur van het team van Kick Sauber. Het is niet zo dat Zhou een hoogvlieger is, maar voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 stond er een Chinese coureur aan de start van de Chinese Grand Prix. Zijn aanwezigheid zorgde ervoor dat de Formule 1-gekte nu ook is overgewaaid naar China.

PR-momenten

Zijn gezicht was overal en Zhou hobbelde van PR-moment naar PR-moment. Wat zijn populariteit nog groter maakte, is het feit dat hij afkomstig is uit Shanghai. Hij reed vandaag dus een echte thuisrace, al had hij nog nooit eerder een race gereden op dit circuit. Het maakte de fans helemaal niets uit, alles wat hij deed zorgde voor applaus.

Zhou startte de race vanaf de tegenvallende zestiende plaats, maar dat maakte de fans niet uit. De volgepakte hoofdtribune juichte elke keer als Zhou langskwam en al zijn inhaalacties werden ontvangen alsof hij zojuist een hattrick had gescoord in de Champions League-finale. Zhou kwam als veertiende over de streep en daarna kreeg hij een heldenontvangst.

Jongensdroom

Voor Zhou kwam een jongensdroom uit. Als klein mannetje bezocht hij de race al eens. Fanatiek zwaaiend met een blauwe vlag juichte hij toen zijn grote held Fernando Alonso toe. Vandaag deelde hij het circuit met diezelfde Alonso. Het was dan ook niet vreemd dat Zhou na afloop van de race emotioneel op het rechte stuk zat.

De organisatie had voor hem namelijk een speciaal plekje ingeruimd voor na de race. Niet alleen de top drie, maar ook Zhou mocht zich na de race melden voor de hoofdtribune. Het televisiepubliek zag dan ook niet hoe Max Verstappen een feestje vierde met zijn team, maar ze zagen hoe Zhou zijn wagen verliet. De tranen stonden in zijn ogen, en bij menig fan stond het kippenvel op de armen.

Audi

Het kan zomaar de laatste thuisrace van Zhou zijn geweest, want hij beschikt over een aflopend contract. Het is nog maar zeer de vraag of Sauber deze gaat verlengen, want de invloed van Audi wordt volgend jaar groter. De Duitse autobouwer betreedt de sport in 2026 en ze azen op topcoureurs. Carlos Sainz en Nico Hülkenberg zouden in beeld zijn voor de zitjes. Dat zou betekenen dat Zhou volgend jaar niet op de grid staat, hij heeft nu in ieder geval mogen genieten.