ExxonMobil miste bijna deadline voor brandstofupdate Red Bull voor Suzuka

Red Bull Racing mocht zich in Japan verheugen op een nieuwe brandstof van ExxonMobil. Volgens global motorsport technology manager David Tsurusaki scheelde het echter weinig of de update was niet op tijd gereed geweest.

Sinds de zomerstop heeft Red Bull het lastig. De regelmatige podiumplaatsen uit de eerste seizoenshelft worden niet meer behaald: alleen in Singapore stond Max Verstappen door een sterke strategie op het podium. De achterstand op Mercedes en met name Ferrari lijkt flink gegroeid ten opzichte van voor het zomerreces: in de eerste seizoenshelft waren Red Bull en Ferrari aan elkaar gewaagd, na de zomer is dat niet het geval.

Red Bull werkt met man en macht aan een ommekeer, om zodoende weer echt mee te doen om de podiumplaatsen. Hoewel dat in Japan niet echt lukte, kreeg het daar wel een steuntje in de rug van brandstofleverancier ExxonMobil. Tsurusaki gaf tegenover Crash.net echter toe dat de deadline echter bijna gemist werd. "Aan dit project werd al een tijdje gewerkt, en eerlijk gezegd was er een periode waarin we dachten dat we de deadline niet zouden halen."

"Als je de brandstof verandert, moet je natuurlijk veel testen en ontwikkelingswerk doen. Aanvankelijk deden we dat met een enkele cilinder, daarna doe je een volledige betrouwbaarheidstest, waarna je het moet produceren en moet verschepen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat moest op verhoogde snelheid. Er moet in een zeer korte periode veel gebeuren."

Uiteindelijk was de brandstof dus toch op tijd gereed voor de race op Suzuka, maar echt vruchten kon Red Bull er niet van plukken. Verstappen was in de openingsfase van de race betrokken bij een botsing met Charles Leclerc en viel uiteindelijk uit. Alexander Albon redde vervolgens de eer van het team met de vierde plek. Dit weekend hoopt het team stiekem op een herhaling van de successen van 2017 en 2018, toen Verstappen won in Mexico.