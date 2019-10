"De gevolgen van de diskwalificatie van Renault voor het kampioenschap"

De diskwalificatie van Renault bij de Grand Prix van Japan heeft verstrekkende gevolgen voor de tussenstanden in het kampioenschap. Beide Renault-coureurs vallen verder terug, terwijl Sergio Perez de grote winnaar is.

Renault moest de zesde en tiende plaatsen, die behaald werden op Suzuka, gisteravond inleveren. Het team bleek het een en ander aangepast te hebben aan het systeem dat de rembalans regelt. Hierdoor oordeelden de stewards dat er niet voldaan werd aan artikel 27.1 van de sportieve reglementen, die voorschrijven dat een coureur zijn auto zonder hulpmiddelen bestuurt.

Het onderzoek werd in gang gezet op aandringen van Racing Point en uiteindelijk is het Canadese team de grote spekkoper van de verschuivingen die door de diskwalificatie plaatsvinden. Perez en Lance Stroll kwamen als negende en elfde over de finish, maar promoveren nu naar de achtste en negende posities. Eerstgenoemde schuift hierdoor op van de 12de naar de negende plek in het kampioenschap.

Tegelijkertijd vallen beide Renault-coureurs ver terug. Daniel Ricciardo levert acht punten in en zakt van P9 naar P12 in het kampioenschap, terwijl Nico Hülkenberg een puntje inlevert en van P10 naar P13 zakt. Ook Daniil Kvyat profiteert: hij pakt nu het laatste puntje en schuift van de dertiende naar de elfde plaats op in de tussenstand. Lance Stroll schuift ten slotte een plek op ten koste van Kevin Magnussen.

Tussenstand kampioenschap coureurs

Positie Coureur Team Oude puntenaantal Nieuwe puntenaantal 9 Sergio Perez Racing Point 35 37 10 Lando Norris McLaren 35 35 11 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso 33 34 12 Daniel Ricciardo Renault 42 34 13 Nico Hülkenberg Renault 35 34 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 31 31 15 Lance Stroll Racing Point 19 21 16 Kevin Magnussen Haas F1 20 20

Ook voor het constructeurskampioenschap zijn er gevolgen. Mercedes behaalde in Japan de constructeurstitel en mag deze ook houden, maar dat scheelde weinig. Aanvankelijk had het team 179 punten marge op Ferrari, maar door de diskwalificatie van Renault krijgt Charles Leclerc ook twee punten cadeau. Hierdoor is het verschil nu 177 punten, terwijl er nog 176 punten te verdelen zijn in de laatste vier races.

Renault is vanzelfsprekend de grote verliezer: het team levert negen punten in en houdt er nog 68 over. De achterstand op McLaren is nu ruim 40 punten, terwijl de voorsprong op Toro Rosso geslonken is tot 6 punten. Racing Point pakt per saldo 13 punten terug op Renault en staat nu nog tien punten achter het Franse team.

Tussenstand kampioenschap constructeurs