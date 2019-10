Toto Wolff hoopt dat Lewis Hamilton bijtekent voor 2021

Er is nog veel onduidelijk over hoe de Formule 1 er in 2021 uitziet. Mercedes weet bijvoorbeeld nog niet wie haar coureurs zullen zijn, maar Toto Wolff hoopt dat Lewis Hamilton zijn contract zal verlengen.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor Mercedes en met het Duitse team heeft hij de grootste successen van zijn carrière weten te behalen. In de afgelopen vijf seizoenen werd de Brit vier keer wereldkampioen en ook dit jaar lijkt het een kwestie van tijd voordat hij de wereldtitel in de wacht sleept. Het huidige contract van Hamilton bij Mercedes loopt echter na 2021 af, maar Wolff maakt zich niet echt zorgen.

"Zolang wij in staat zijn om een winnende auto af te leveren, heeft Lewis geen reden om aan andere teams te denken - en hebben wij geen reden om een andere coureur te zoeken. Wat we tegen Lewis gezegd hebben, is dat we het seizoen graag op goede voet af willen sluiten, daarna een moment tot rust willen komen en vervolgens gaan bespreken wat er gebeurt in 2021", vertelde Wolff.

Wolff zal eerst met Hamilton en Bottas praten

Naast Mercedes hebben de meeste teams nog geen zekerheid over de coureurs die in 2021 bij hun zullen rijden. Daarnaast staat er nog een groot vraagteken bij de reglementen voor dat seizoen. De planning is dat de reglementen fors op de schop gaan, maar tot op heden is nog niet volledig duidelijk welke veranderingen er komen. Wolff verwacht echter in eerste instantie met Hamilton en Valtteri Bottas om tafel te gaan.

"Loyaliteit en integriteit is iets wat ons samen verbindt. De belangrijkste gesprekken voor 2021 zullen dan ook zijn met Lewis en Valtteri. Ferrari zal ook gaan kijken naar welke opties het heeft. Ze hebben nu ook een geweldige line-up, die soms wat probleempjes veroorzaakt. Zij zullen dus ook denken: 'Wat willen wij voor 2021?'"