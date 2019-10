Raikkonen over andere weekendopzet: "Ze zullen altijd tijd voor media vinden"

De Formule 1 krijgt met ingang van 2021 mogelijk een iets aangepaste opzet van de Grand Prix-weekenden. Kimi Raikkonen zou daar geen problemen mee hebben, hoewel hij vreest dat de mediaverplichtingen blijven.

Raikkonen is gedurende zijn carrière nooit een grote fan geweest van sponsor- en mediaverplichtingen. Vooral als de Fin het gevoel heeft dat een journalist een vraag stelt die hem niet bevalt, dan is het antwoordt vaak bijzonder kort. De afgelopen jaren is The Iceman echter geleidelijk wat ontdooit en volgen er regelmatig wat langere antwoorden met meer inhoud.

Dat houdt echter nog niet in dat Raikkonen nu een liefhebber geworden is van de mediaverplichtingen. Het inkorten van een Grand Prix-weekend zou ervoor kunnen zorgen dat er minder mediamomenten beschikbaar zijn waar hij moet komen opdraven, maar de Alfa Romeo-coureur maakt zich daar geen illusies over. "Oh, helaas zullen die er altijd zijn. Ze vinden altijd wel een manier", vertelde hij aan Inside Racing.

Raikkonen heeft geen probleem met andere opzet

In Japan konden de coureurs proeven aan een andere weekendopzet: door tyfoon Hagibis kon de zaterdag niet doorgaan, waardoor de twee vrije trainingen op vrijdag waren en de kwalificatie en race op zondag volgden. In 2021 komt er mogelijk een definitieve verandering van de weekendopzet: Günther Steiner verklapte dat de mediadag van donderdag mogelijk naar vrijdagochtend gaat.

Raikkonen ziet weinig grote problemen met een andere opzet, hoewel hij ook wat nadeeltjes ziet. "Het werkte aardig, maar de dag wordt natuurlijk iets hectischer. Dat is echter voor iedereen het geval. Als het daarop aankomt, is het nog altijd beter dan helemaal niet rijden. Zolang er geen problemen met de auto zijn, is het prima. Als er natuurlijk een groot probleem is, dan is er maar beperkte tijd om het op te lossen."

Lees ook: Steiner verklapt veranderingen aan opzet vrijdag van Grand Prix-weekenden