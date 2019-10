Grill the Grid is inmiddels alweer toe aan het vierde seizoen en deze keer strijden de teamgenoten tegen elkaar onderling, maar ook tegen de andere teams. In aflevering 6 is het de beurt aan Alexander Albon en Max Verstappen.

Samen proberen de coureurs van Red Bull Racing om Ferrari van de troon te stoten, terwijl ze het onderlinge duel van elkaar willen winnen. Charles Leclerc en Sebastian Vettel stonden met een score van 22 punten bovenaan, maar lukt het Albon en Verstappen om die score te verbreken? Het antwoord is ja, maar wie wint de grappige onderlinge strijd?