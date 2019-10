Doornbos ziet in McLaren alternatief voor Verstappen vanaf 2021

Max Verstappen is na 2020 vrij om van team te wisselen. De verwachting is dat hij op dat moment bij Red Bull Racing blijft of naar Ferrari of Mercedes vertrekt, maar Robert Doornbos sluit een overstap naar McLaren ook niet uit.

Sinds 2016 komt Verstappen uit voor de Oostenrijkse renstal, waar zijn huidige contract nog doorloopt tot het einde van 2020. Bij Red Bull heeft Verstappen zijn eerste successen geboekt in de Formule 1: hij zegevierde tot nu toe zeven keer, stond in totaal 28 keer op het podium en pakte in Hongarije zijn eerste pole position in de Formule 1. Verstappen wil echter meer dan dat.

De Nederlander wil om de wereldtitel meedoen en op dat vlak laat Red Bull verstek gaan. De afgelopen jaren was de ontwikkeling van de bolides vaak goed, maar opende het team het seizoen met een achterstand. Dit jaar werd de achterstand al snel in gelopen, om vervolgens na de zomerstop weer te groeien. In Peptalk vertelde Doornbos dat een goede start in 2020 cruciaal kan zijn voor Verstappen en Red Bull.

"Er zijn weinig veranderingen aan de reglementen, dus ik hoop dat Red Bull nu een keer goed aan de start staat in Melbourne. Vaak komen ze daar aan en dan hebben ze het net niet voor elkaar. Dan ga je wel na één of twee weekenden aan Max zien of hij een auto heeft waar hij het hele seizoen competitief mee kan zijn en dan zijn de gesprekken voor 2021 natuurlijk al lang gevoerd achter de schermen."

"Er zijn in principe maar twee teams waar je naartoe kan gaan, maar McLaren moet je ook niet onderschatten. Die gaan in de toekomst weer naar Mercedes-motoren en die hebben ook veel gewonnen. Het is een heel lastige keuze, maar een ding weet je zeker: Mercedes gaat niet nog een keer vier jaar dominant blijven. Dat is nog nooit gebeurd in de Formule 1."