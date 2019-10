'Pas twee keer uitvallen in 2019 tekenend voor groeiende volwassenheid Verstappen'

Mika Hakkinen prijst de manier waarop Max Verstappen in 2019 opereert. Dat de Red Bull Racing-coureur in Japan pas voor de tweede keer uitviel, zegt volgens de Fin een hoop over hoe volwassen hij geworden is.

Verstappen viel in België voor het eerst in 2019 uit, toen hij bij een startcrash met Kimi Raikkonen betrokken was. Daar waar de Nederlander op Spa het een en ander anders had kunnen doen om een incident te voorkomen, kon dat verwijt niet gemaakt worden in Suzuka, waar hij ook betrokken was bij de startcrash. Charles Leclerc gleed toen in bocht 2 tegen de Red Bull aan.

Die botsing wierp Verstappen in eerste instantie terug tot in de achterhoede, maar uiteindelijk zou hij door de schade de strijd moeten staken in ronde 14. Daarmee viel hij dus voor de tweede keer dit seizoen uit en dat vindt Hakkinen tekenend voor de ontwikkeling van de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. Hij vertelt in zijn blog op Unibet dat het illustreert hoe volwassen Verstappen is geworden.

"Het is zonde dat dit incident ons beroofde van Max Verstappen. Suzuka is het thuiscircuit van Honda en een goede prestatie op dit circuit is dus altijd belangrijk voor ze. Dit was pas zijn tweede uitvalbeurt van het seizoen en dat zegt een hoop over zijn groeiende volwassenheid als coureur, maar ook over de grote verbetering in kwaliteit en betrouwbaarheid van Honda."

Doorrijden met schade 'niet Leclerc's fout'

Het incident in bocht 2 zorgde bij Leclerc voor schade aan zijn voorvleugel. De Monegask bleef met die schade doorrijden, totdat de endplate van de voorvleugel op het achterste rechte stuk afbrak. Hakkinen vindt het een kwalijke zaak dat Ferrari hem niet naar binnen haalde. Leclerc neemt hij niets kwalijk, omdat hij de schade aan de vleugel vanuit de cockpit niet kon zien.

"Persoonlijk neem ik het Charles niet kwalijk dat hij door wilde rijden. Hij vertelde dat de auto niet zo slecht aanvoelde, en hij kon de schade aan zijn voorvleugel vanuit zijn cockpit hoe dan ook niet zien. Het management van Ferrari kon het wel zien en het is dan ook niet verrassend dat de FIA na de race een tijdstraf gaf."