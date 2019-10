Abiteboul: "Renault moest windtunnel tijdelijk sluiten voor werkzaamheden"

Renault heeft rond de zomerstop geen gebruik kunnen maken van haar windtunnel. Volgens teambaas Cyril Abiteboul lag het werk stil zodat de tunnel verder ontwikkeld kon worden.

Nadat Renault in 2018 het beste team in de middenmoot was en vierde werd in het constructeurskampioenschap, lijkt er dit jaar niet meer in te zitten dan de vijfde plek. McLaren is in 2019 over het algemeen duidelijk een maatje te groot voor het Franse team, dat dit jaar rond de zomerstop een gevoelige tik in de ontwikkeling van de auto opliep. Abiteboul vertelde aan Autosport dat de windtunnel van het team niet alleen tijdens de zomerstop dicht was.

"We weten wat het probleem is. De voorvleugels zijn enorm gevoelig met de manier waarop ze het bodywork, de vloer en dergelijke beïnvloeden. Ze zijn enorm gevoelig en daardoor hebben we veel begrepen in de windtunnel. Dit hield in dat de windtunnel langer dicht was dan alleen tijdens de zomerstop."

"Het begon voor en werd na de zomerstop afgerond, dus het hield in dat we bijna een maand verloren waarin er geen gebruik van de windtunnel was. Het was gepland, maar het is een gevolg van de vorige eigenaren. Er werd weinig geïnvesteerd en het is iets wat we bleven uitstellen, maar op een gegeven moment moest het wel. Met 2021 in aantocht moest alles klaar zijn, zelfs als we daarvoor wat ontwikkeling van dit jaar moesten opofferen."

Met nog vier races te gaan in 2019 bezet Renault dus de vijfde positie in het kampioenschap met 77 punten. Dat zijn er 34 minder dan McLaren, maar ook 18 meer dan Scuderia Toro Rosso op de zesde positie.