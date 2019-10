Raikkonen verkiest Verstappen en Schumacher boven Hamilton en Senna

Kimi Raikkonen laat er geen twijfel over bestaan: als hij moet kiezen tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, dan kiest de wereldkampioen van 2007 voor Verstappen.

Dat is een van de antwoorden die Raikkonen gaf in een gesprek met het Zwitserse Blick, dat hem veertig stellingen voorlegde ter ere van zijn veertigste verjaardag. De vragen gingen over allerlei dingen, zoals voorkeuren qua eten en drinken, zijn favoriete getal (7, wat ook zijn startnummer in de Formule 1 is) en of hij liever grid girls of grid boys ziet ("deze vraag moet een grap zijn").

Ook vroeg de krant aan Raikkonen om een keuze te maken uit een aantal coureurs. Zijn keuze tussen Ayrton Senna en Michael Schumacher valt uiteindelijk op laatstgenoemde, terwijl hij liever voor Verstappen dan voor Hamilton kiest. Tevens lijkt de Fin blij te zijn met een aantal veranderingen van de afgelopen jaren in de Formule 1. Zo heeft hij liever turbomotoren dan atmosferische krachtbronnen en heeft hij liever wel een halo dan geen halo.

F1 maakt compilatievideo voor jarige Raikkonen

Vandaag viert Raikkonen dus zijn veertigste verjaardag en dat laat ook de Formule 1 niet onopgemerkt voorbijgaan. Op hun sociale media-kanalen heeft de sport een video geplaatst met een groot aantal opvallende momenten uit de carrière van de Fin. Ondermeer de legendarische boordradio's in Abu Dhabi 2012 en Azerbeidzjan 2017 zijn terug te zien in de video, maar ook de knappe inhaalacties die hem de zege brachten tijdens de Japanse GP van 2005.