Mercedes distantieert zich van Instagram-posts Lewis Hamilton

Eerder vandaag berichtte we al over de bijzondere oproep van Lewis Hamilton om veganist te worden. De Brit maakt zich grote zorgen over de toekomst van de aarde en roept op om onderzoek te doen, veganist te worden en de wereld te redden.

Zijn team van Mercedes heeft inmiddels ook gereageerd en zelfs die blijken in verwarring over de berichten op Instagram.

Hamilton vraagt iedereen Vegan te worden

Hoewel het later werd verwijderd, verklaarde de Mercedes-coureur op Instagram dat hij het gevoel had 'alles op te geven'. "Waarom zou je je druk maken als de wereld zo'n puinhoop is en mensen er niets om lijken te geven. Ik ga even de tijd nemen om mijn gedachten te verzamelen", zei Lewis Hamilton.

Hij sprak ook over het milieu en het naderende: "Ons ras zal uitsterven. De enige manier om deze planeet te redden is om veganist te worden."

De Instagram-posts zorgden ervoor dat sommige fans van de leider in het F1-kampioenschap bang waren voor zijn welzijn.

Mercedes neemt afstand

Het Duitse persbureau SID vroeg een woordvoerder van Mercedes om te bevestigen of de berichten authentiek waren. De woordvoerder reageerde namens de Duitse fabrikant: "Ik denk dat hij verwees naar milieuproblemen en niet iets gerelateerd aan racen. Ik weet het echter niet zeker."