Lewis Hamilton roept op: "Word veganist en red de wereld"

Lewis Hamilton heeft zijn fans aangespoord om over te stappen op vleesvervangers. De 34-jarige coureur van Mercedes, die op het punt staat een zesde Formule 1-wereldtitel te winnen, heeft zijn gevoelens geuit over de toestand van de wereld in drie posts op Instagram.

De Mercedes-coureur schakelde in 2017 over op een vegetarisch voedsel en in september hielp hij een veganistisch hamburgerrestaurant in Londen te lanceren. Hamilton zei op zijn Instagram: "Hé wereld, ik hoop dat iedereen van hun dag geniet. Ik ben nu verdrietig met de gedachte waar deze wereld naartoe gaat."

Wereldleiders zijn ongeschoold

"De wereld is een verwarde plek. Wereldleiders zijn ongeschoold of geven helemaal niets om het milieu. De landbouwsector is de grootste vervuiler die we momenteel hebben met meer dan 50 procent, veel meer dan onze reisbranche samen. Ik vind het jammer dat zoveel mensen, zelfs goede vrienden, het dagelijks negeren."

Het team van Mercedes hengelde dit weekend de constructeurstitel binnen. De impact van deze wereld op hem doet hem veel meer, dan het winnen van een titel. "Onderwijs is de sleutel en ons werd geleerd dat het eten van dierlijke producten goed voor ons was, wat dus niet waar is. Het heeft me 32 jaar gekost om de impact te begrijpen die ik heb op de wereld en ik ben dagelijks aan het uitzoeken wat ik kan doen om een ​​betere rol te spelen. Ik wil dat mijn leven iets betekent en eerlijk tot nu toe had mijn leven geen betekenis."

Word veganist en red onze planeet

Hamilton spoort zijn fans aan om iets te doen. "Ik dring er bij je op aan om wat onderzoek te doen, vindt het medeleven dat ik weet dat je in je hebt om te herkennen waar je aan bijdraagt ​​in termen van wat je eet. Word veganist, het is de enige manier om onze planeet vandaag echt te redden. Het kan zo snel worden gedaan, je hoeft er alleen maar aan te denken."