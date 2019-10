Ralf Schumacher: "Remsysteem Renault een groot voordeel"

Ralf Schumacher zegt dat Renault mogelijk een groot voordeel heeft gekregen van een geautomatiseerd remsysteem dat nu wordt gecontroleerd door de FIA. Na Suzuka diende Racing Point een dossier van 12 pagina's in waarin werd geprotesteerd tegen wat het vooringestelde remsysteem van de Franse fabrikant Renault.

De ECU's en stuurwielen die door Nico Hulkenberg en Daniel Ricciardo in Japan werden gebruikt, werden in beslag genomen en een onderzoek gestart. De gevolgen voor Renault kunnen zeer groot zijn.

Vergelijking met Spygate

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher vertelde Sky Duitsland dat diskwalificatie van het kampioenschap en een boete zoals de $100 miljoen die aan McLaren werd gegeven voor het 'spygate'-schandaal mogelijk zijn.

Maar hij hoopt dat Renault niet opzettelijk heeft bedrogen. De broer van Michael Schumacher vertelde op Sky: "Als fabrieksteam zou dat zeer twijfelachtig zijn. Ze zouden alles moeten heroverwegen."

Hij denkt op zijn minst dat een automatisch rembalanssysteem de coureurs een duidelijk voordeel zou geven. Schumacher vervolgt zijn uitspraken: "De coureur is normaal gesproken verantwoordelijk voor het aanpassen van de rembalans, dus als dit automatisch gebeurt, is het mogelijk om later te remmen en meer snelheid in de bochten mee te nemen. Het zou een groot voordeel kunnen zijn. Een automatisch elektronisch geregeld systeem kan het veel beter en sneller doen dan de bestuurder handmatig kan."

Renault neemt groot risico

Schumacher denkt dat er een groot risico is dat Renault schuldig wordt bevonden aan wangedrag. "Het vermoeden moet redelijk zijn, omdat het een ongeschreven regel is dat je een ander team niet van zoiets beschuldigt, tenzij je 100% zeker bent. Als ze gelijk hebben, is het een catastrofe voor Renault. En het is niet de eerste keer dat ze de aandacht trekken", zei hij.

Schumacher verwijst naar Singapore, waar Ricciardo werd uitgesloten van kwalificatie toen zijn MGU-K de maximaal toegestane stroomlimiet overschreed.

Maar hij denkt dat het nog wel even kan duren voordat de nieuwe controverse is opgelost. "De FIA ​​lijkt al overweldigd door de eenvoudigste beslissingen, en dit is absoluut een gigantische taak. Ze moeten helemaal zeker zijn, want het zou een enorme tegenslag zijn voor Renault", zo sloot de vader van F3-coureur David Schumacher af.