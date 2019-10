Helmut Marko: "Het duurt allemaal te lang voordat Albon op gang komt"

Red Bull Racing promoveerde de in Engeland geboren Thaise rookie Alexander Albon van Toro Rosso medio dit jaar om de worstelende Pierre Gasly te vervangen. Na matige resultaten van de Franse Pierre Gasly, besloot Red Bull Racing in de zomerstop de Fransman te vervangen voor Alexander Albon. Albon weet elke race een goed resultaat neer te zetten, maar echt uitblinken laat nog op zich wachten. De resultaten zijn misschien de laatste wedstrijden beter dan die van zijn teamgenoot Max Verstappen, al heeft de 22-jarige Nederlander wel pech gehad.

Het duurt te lang voordat Albon op snelheid komt

Na de race op het Japanse Suzuka, wat Albon's vijfde race was naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, vertelde Dr. Helmut Marko aan de krant Osterreich: "Hij wordt beter, maar het duurt te lang." Marko sprak van de week al over de rookie. Hij vond dat Albon wel een goede reeks had neergezet, maar wist niet zeker of Red Bull ook volgend jaar de Thaise Brit inzet bij Red Bull Racing.

Toen Auto Motor und Sport hem vroeg of hij blij is met de 23-jarige, antwoordde Marko: "Gezien het feit dat hij voor het eerst in Suzuka was, heeft hij zich zeer goed gekwalificeerd. Hij had de snelheid om een beter resultaat neer te zetten. Het duurt allemaal te lang voordat hij zijn weg heeft gevonden."