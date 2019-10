Sebastian Vettel: "Ferrari moet werk beter doen om Mercedes te verslaan"

Sebastian Vettel zag Mercedes in Japan haar zesde constructeurstitel op rij pakken. Volgens de Duitser heeft Ferrari alles in huis om die titel ook te kunnen winnen, maar dan moet het team wel 'beter' gaan werken.

Sinds de introductie van de V6-turbomotoren met hybride component is Mercedes ongenaakbaar. De Duitse fabrikant verzekerde zich in Japan voor de zesde keer op rij van beide wereldtitels, nadat Valtteri Bottas de race won. Volgens Vettel komt Ferrari in de basis niets tekort om de titels te kunnen pakken, maar moet de uitvoering van het werk beter om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

"Ik denk niet dat we iets tekortkomen. We moeten gewoon beter werken. We zijn erg toegewijd en werken erg hard, maar we zitten nog niet op het niveau dat we kunnen bereiken. Mercedes heeft de afgelopen jaren laten zien dat het beter kan en zij zijn in staat om dat vast te houden. Wij zitten volgens mij niet in die positie, dus we moeten beter werken. Harder werken is niet nodig, maar we moeten wel beter werken."

Lof voor manier waarop Mercedes opereert

Vettel, die op Suzuka tweede werd, was tevens complimenteus over de manier waarop Mercedes opereert in de Formule 1. "Ze zijn erg consistent en maken weinig fouten. Dat is ook onderdeel van wat ze sterk maakt. Maar als je vier races voor het einde de constructeurstitel wint, dan doe je veel dingen beter dan de rest. Als je in detail gaat kijken, kan je beargumenteren wat hun auto beter doet dan die van ons, maar dat denk ik niet het punt."

"Het is een teamsport en zoals ik al zei denk ik dat we de ingrediënten hebben: we hebben toewijding, we hebben intelligentie, maar we moeten het beter doen. Het zijn veel kleine dingen. Het is niet een ding wat we moeten verbeteren, maar een reeks kleine dingen. Dat geldt voor iedereen en dat is de enige manier waarop we een stap kunnen zetten."