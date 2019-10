Binotto: "Lastig te zeggen of Ferrari met goede start wel had gewonnen"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft toe dat het lastig in te schatten is of een sterke start van beide Ferrari's genoeg zou zijn om de Grand Prix van Japan te kunnen winnen.

De kwalificatie op Suzuka werd door de tyfoon Hagibis uitgesteld tot zondagochtend, enkele uren voor de race. Voor de derde keer dit seizoen pakte Ferrari daarin de hele eerste startrij. Sebastian Vettel pakte zijn tweede pole van het seizoen en was voor het eerst sinds Canada - waar hij zijn eerste pole van 2019 pakte - sneller dan teamgenoot Charles Leclerc in een kwalificatie.

Vettel kwam bij de start van de race echter voor het doven van de lichten al in beweging, waardoor hij zijn momentum verloren ging en Valtteri Bottas de leiding kon pakken. De Fin zou de race uiteindelijk ook winnen. Binotto geeft toe dat hij er niet zeker van is of Ferrari in staat was geweest om Mercedes af te stoppen als de start wel probleemloos was verlopen en ze na de eerste ronde wel aan de leiding hadden gelegen.

"Het is lastig te zeggen", vertelde hij aan onder ander GPToday.net. "Ze hadden absoluut betere snelheid dan wij in de race, maar niet in de kwalificatie. Het is wel waar dat Seb voor Hamilton zat in de eerste ronde en daar tot het eind van de race bleef. Zelfs met goede snelheid is het dus lastig om in te halen. Als je eerste en tweede ligt bij de start, is het lastiger om twee auto's in te halen dan een."

"Maar ik denk niet dat dit iets is wat belangrijk is. We moeten bekijken wat er fout ging, waarom we een aantal fouten maakten en bovendien ook waarom de snelheid niet goed genoeg was. Uiteindelijk moeten we ook de beste zijn op basis van snelheid."