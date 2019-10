Steiner pareert kritiek Magnussen: "Wij zijn ook niet boos als hij crasht"

Günther Steiner is niet blij met de uitlatingen van Kevin Magnussen na de Grand Prix van Japan. De Deen leverde kritiek op Haas F1 en dat pikt de Italiaanse teambaas niet.

Na afloop van de race van afgelopen weekend, die verreden werd op Suzuka, haalde Magnussen in de Deense krant BT uit naar de gang van zaken bij de pitstops van Haas F1. Ten eerste zou zijn strategie niet deugen, maar ook over het verloop van de pitstops zelf was hij verre van tevreden. Die kritiek schiet Steiner in het verkeerde keelgat.

De markante teambaas van het Amerikaanse team is van mening dat de 27-jarige zich zo kort na de race niet op die manier had moeten uitlaten tegenover de media. Volgens Steiner is het binnen Haas F1 juist gebruikelijk om eerst intern alle feiten boven water te krijgen, voordat er gekeken wordt naar de schuldvraag.

'Niemand heeft met opzet een fout gemaakt'

"Voor mij draait dit om het team, terwijl het voor Kevin gaat om hemzelf en zijn carrière. Ik begrijp het als hij boos is, maar normaal gesproken geven we elkaar de tijd om de feiten boven water te krijgen, voordat we beslissen wat er fout ging. Als hij geïrriteerd is, dan moet hij geïrriteerd zijn op mij. Niemand heeft namelijk met opzet iets verkeerd gedaan. Wij raken ook niet geïrriteerd als hij de auto in de kwalificatie in de muur zet."

Met die laatste opmerking lijkt Steiner te verwijzen naar de crash van Magnussen in de kwalificatie van zondagochtend. Het bleek de opmaat te zijn voor een lastige race voor Haas. Romain Grosjean eindigde de race op de vijftiende positie, terwijl Magnussen niet verder kwam dan P17. Met nog vier races te gaan bezet de renstal de negende positie in het kampioenschap voor constructeurs.