Racing Point dient protest in tegen Renault om aanpassingssysteem rembalans

Het is nog onduidelijk of de huidige uitslag ook echt de uitslag van de Grand Prix van Japan gaat zijn. Racing Point heeft namelijk een protest ingediend tegen Renault om het aanpassingssysteem van de rembalans.

Ondanks een zeer tegenvallende kwalificatie lukte het Renault om de zaken in de race een positieve draai te geven. Daniel Ricciardo klom in zijn Renault op van P16 naar P7, wat uiteindelijk de zesde plek werd na de tijdstraf voor Charles Leclerc. Nico Hülkenberg vertrok intussen vanaf P15, waarna hij in de race terrein goed wist te maken en uiteindelijk tiende werd.

Deze resultaten staan nu op de tocht, want Racing Point heeft een protest ingediend tegen Renault. De bolides van het team zouden mogelijk niet voldoen aan de sportieve en technische reglementen. Racing Point meent dat Renault de reglementen overtreden heeft met betrekking tot de 'pre-set lap distance-dependent brake bias adjustment system'.

Racing Point en Renault werden om 18.30 uur Japanse tijd (11.30 uur in Nederland) bij de stewards verwacht om te bespreken of er daadwerkelijk een probleem is. Mocht dat zo zijn, dan kunnen Ricciardo en Hülkenberg mogelijk een tijdstraf of diskwalificatie verwachten. Profiteurs zouden Sergio Perez en Lance Stroll zijn, die respectievelijk een en twee plaatsen op zouden schuiven in dat geval.