Honda baalt flink: "Realistische kans op podium verdween vrijwel meteen"

De Grand Prix van Japan is teleurstellend verlopen voor Honda. De motorleverancier hoopte op een podiumplaats met Max Verstappen, maar zag de hoop daarop al in de eerste ronde verdwijnen.

Honda wilde voor eigen publiek op Suzuka graag hoge ogen gooien met een podiumplaats maar dat zat er niet in. Alexander Albon was op P4 de best geklasseerde coureur met een Honda-motor, terwijl Pierre Gasly op P8 ook punten wist te sprokkelen. Daniil Kvyat kende een lastige race en eindigde uiteindelijk buiten de punten op de twaalfde positie, terwijl Max Verstappen uitviel.

De Nederlander was al in de eerste bocht betrokken bij een botsing met Charles Leclerc. Uiteindelijk bleek de schade te groot te zijn en parkeerde hij zijn bolide na 15 ronden in de pits. De teleurstelling bij Honda was vanzelfsprekend groot. "Het resultaat van vandaag voldeed niet aan onze verwachtingen. Volgend jaar willen we dus sterker terugkeren en onze fans iets geven waar ze meer voor kunnen juichen", vertelde technisch directeur Toyoharu Tanabe.

"De realistische kans van Verstappen op een podium verdween bijna onmiddellijk na zijn botsing met Leclerc. Dat leidde ertoe dat hij zijn auto uiteindelijk in de pits moest zetten met een zwaar beschadigde vloer." Er was wel tevredenheid over de prestaties van Albon en Gasly. "Voor een eerste bezoek aan Suzuka deed Albon het extreem goed. Dat geldt ook voor Gasly, die vorig jaar net buiten de top tien eindigde op Suzuka en nu wel punten scoorde."