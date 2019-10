Max Verstappen woest: "Wat hier allemaal gebeurt, is gewoon echt belachelijk!"

Max Verstappen had zijn beste racestart van dit seizoen. Al snel ging het mis, want in bocht twee tikte Charles Leclerc hem van de baan. De Nederlander leek door te kunnen, maar wist zich aan te kunnen sluiten bij de achter groep. De 22-jarige Limburger had te veel schade aan de vloer, waardoor Red Bull Racing besloot om hem in de pits te zetten en zo de race te beëindigen.

Het touché tussen Verstappen en Leclerc zal na de race onderzocht worden. De Nederlander snapt daar helemaal niets van en is pissig. "Ik word gewoon van de baan geduwd door Leclerc, gewoon heel lomp van hem. Het ging allemaal zo goed, tot aan bocht twee." Verstappen liet genoeg ruimte over en het was dus volgens hem totaal onnodig. "Ik liet genoeg ruimte aan de binnenkant. Hij heeft me gezien en ik zat er eigenlijk al voor. Je weet dat je daar onderstuur krijgt met heel veel auto’s. Daar stuur je gewoon niet vol op de limit naar binnen toe."

Doorrijden had geen zin

Verstappen kon na het incident nog wel doorrijden, maar verloor te veel tijd om nog iets te kunnen doen. Voor de camera van Ziggo Sport verklaarde hij dat ook. "Door het incident had ik zoveel schade. Het bargeboard ging er bijna af en de hele zijkant was opengereten. Het had dus gewoon geen zin meer om te racen." Het was één van de beste starts van het seizoen. Verstappen kroop via de buitenkant langszij bij Leclerc. "Het was zeker een goede start, een van de beste van het seizoen. Het ging allemaal goed, tot aan bocht twee."

Max Verstappen vindt het belachelijk

De stewards zullen na de race eerste de twee coureurs op het matje roepen en dan gaan ze de straf bepalen, maar daar is Max Verstappen het niet mee eens. "Wat moet ik nog meer doen? Het is duidelijk, toch? Buiten alles om, Vettel maakt ook nog eens een valse start. Hij krijgt geen straf, omdat hij er geen voordeel uithaalt, maar de regels bepalen de straf. Je mag gewoon niet bewegen! Het is echt belachelijk!"

Een uitvalbeurt is iets waarop Red Bull Racing deze race niet gehoopt had, vooral met hun nieuwe motorleverancier Honda, die hier hun thuisrace rijdt. "Het is gewoon belachelijk wat hier gebeurd! Het is buiten ons om, maar gewoon jammer. Dit soort dingen gebeuren zonder dat je ook maar een straf krijgt, dat is gewoon niet normaal."