Schade blijkt te groot: Max Verstappen valt uit in Japan

Max Verstappen heeft Red Bull Racing en Honda niet het gedroomde succes kunnen brengen tijdens de Grand Prix van Japan. De Nederlander parkeerde zijn bolide na veertien ronden in de pits.

Verstappen was kort na de start betrokken bij een incident met Charles Leclerc. De coureur van Red Bull Racing probeerde de Ferrari-coureur in bochten 1 en 2 buitenom in te halen, maar die actie had desastreuze gevolgen voor de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. Leclerc gleed met zijn bolide naar de buitenkant, waardoor hij Verstappen in de flank raakte en daarmee van de baan duwde.

Verstappen kon zijn weg vervolgens, maar kwam door het incident wel helemaal achteraan te liggen. Het lukte hem vervolgens ook niet om een goede opmars aan elkaar te rijden: daarvoor bleek de schade aan de zijkant van zijn Red Bull te groot. Na veertien ronden parkeerde Verstappen zijn auto dan ook in de pits.

Voor Red Bull Racing en Honda is de uitvalbeurt van Verstappen een enorme domper. De 22-jarige gold als de belangrijkste kandidaat om Honda een succes te bezorgen tijdens haar thuisrace op Suzuka. Die kans is dus volledig verkeken. Voor Red Bull en Honda geldt nu dat zij hun geld inzetten op een succes van Alexander Albon, die momenteel op de virtuele vierde positie rijdt.

Het moment tussen Leclerc en Verstappen