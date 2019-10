Charles Leclerc verrast door eerste startrij voor Ferrari na lastige vrijdag

Na vier pole positions op rij moest Charles Leclerc in Japan genoegen nemen met de tweede startpositie. Na de tegenvallende vrije trainingen is de Ferrari-coureur blij dat hij op de eerste rij staat.

Leclerc scoorde in 2019 tot nu toe de meeste pole positions van alle coureurs met zes, waaronder de laatste vier op rij. De Monegask kon op Suzuka echter niet tippen aan de tijd die teamgenoot Sebastian Vettel noteerde. Daarom zal Leclerc de race in Japan later op zondag vanaf de tweede positie aanvangen. Daar kan hij mee leven na de tegenvallende vrijdag. "Sebastian heeft een geweldige ronde gereden, dus hij verdiende het vandaag om op pole te staan."

"Ik heb het sinds het begin van het weekend wat lastig, maar eerlijk gezegd was ik tevreden met mijn ronde in de kwalificatie. Ik maakte wat foutjes in de laatste sector, maar pole was buiten bereik. Ook ik ben verrast dat we eerste en tweede op de grid staan na hoe de trainingen gingen. De race is echter het belangrijkste en hopelijk kunnen we deze posities vasthouden."

Leclerc durft geen voorspellingen te doen over de race. Wel weet hij dat de Mercedessen op vrijdag snel waren tijdens de racesimulatie en dat het dus niet eenvoudig gaat worden voor Ferrari om de voorste startrij om te zetten in een dubbelzege. "Mercedes is erg snel in de racetrim, dus het gaat niet makkelijk worden. We zullen ons focussen op onze taak en proberen om deze een-twee vast te houden."