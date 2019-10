Robert Kubica heeft voor de eerste rode vlag-situatie gezorgd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japen. De Williams-coureur ging wijd in de laatste bocht en belandde daardoor met de linkerflank in de bandenstapels.

De Pool heeft veel schade aan de linkervoorkant. De race is al over een paar uur, dus het team van Williams zal hard aan het werk moeten. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner denkt dat het de wind was. "Misschien heeft een windvlaag hem daar geraakt. Er is namelijk een sterke windkracht."