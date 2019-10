Steiner: "Hadden meer naar coureurs moeten luisteren in ontwikkeling VF-19"

Het seizoen 2019 verloopt uiterst moeizaam voor Haas F1, dat problemen heeft met haar bolide. Volgens teambaas Günther Steiner had het team meer moeten luisteren naar haar coureurs om de problemen de baas te worden.

Vorig seizoen wist Haas F1 met Romain Grosjean en Kevin Magnussen nog knap op de vijfde positie te eindigen in het constructeurskampioenschap. Ook dit jaar lijkt de bolide van het team in de basis weer snel, maar tijdens de races komt het er niet uit. Het Amerikaanse team staat negende in het kampioenschap, mede door de problemen die er zijn om het maximale uit de banden te halen.

In de afgelopen maanden liet Haas F1 haar coureurs regelmatig met verschillende configuraties van de VF-19 rijden om achter de oorzaak van de problemen te komen. In de persconferentie vertelde Steiner dat het team achteraf dingen anders had moeten doen, zoals meer luisteren naar de coureurs. "We hadden veel dingen anders kunnen doen..."

"Ik wil niet ingaan op specifieke technische zaken, maar we hadden iets meer moeten luisteren naar onze coureurs toen ze hun mening gaven over wat de auto doet en wat de auto niet doet. Soms moeten we meer luisteren naar de coureurs dan dat we naar de data kijken. Dat moeten we hiervan leren. Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat de data overeenkomen met wat de coureurs zeggen, zodat we vooruit kunnen. Zoals gezegd zouden we na Barcelona veel dingen anders gedaan hebben."