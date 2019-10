Nico Hülkenberg onthult: "Natuurlijk voer ik gesprekken met Alfa Romeo"

Waar de toekomst van Nico Hülkenberg ligt, is nog altijd onduidelijk. Wel geeft de Duitser toe dat hij in gesprek is met Alfa Romeo om in 2020 voor het Zwitsers-Italiaanse team in actie te komen.

Na negen seizoenen in de Formule 1 kan de loopbaan van Hülkenberg na de Grand Prix van Abu Dhabi tot een (voorlopig) einde komen. Momenteel komt hij nog uit voor Renault, maar dat team heeft in 2020 geen ruimte voor de 32-jarige: zij stelden Esteban Ocon aan als de nieuwe teamgenoot van Daniel Ricciardo. Daarna leek Hülkenberg kans te maken op een zitje bij Haas F1, dat echter de voorkeur gaf aan Romain Grosjean.

Met nog een handvol races te gaan in 2019 zit Hülkenberg daardoor nog altijd zonder zitje voor 2020. Een overgang naar Williams sluit hij uit, maar Alfa Romeo heeft ook nog een plekje vrij naast Kimi Raikkonen. Hülkenberg onthulde dat hij gesprekken voert met het team. "Absoluut. Het lijkt me vrij logisch dat ik met ze in gesprek ben, maar we zullen zien waar het toe leidt."

Hülkenberg blijft relaxed ondanks onzekerheid

Hülkenberg gaf tegenover CNN Sport aan dat hij graag al zekerheid had gehad over zijn plannen voor 2020, maar hij ontkent dat hij zich daar ongemakkelijk door voelt. "Ik had verwacht dat het allemaal wat sneller zou gaan, maar we zijn nu in Suzuka en we hebben nog altijd niet echt een antwoord."

"Het verandert je perspectief licht als je geen zekerheid over je toekomst hebt. Je kijkt iets anders naar dingen en misschien waardeer je ze meer. De situatie is zoals deze is. Ik voel me niet ongemakkelijk, moet ik toegeven. Op een bepaalde manier voel ik me goed en relaxed. Ik heb gedaan wat ik kon doen. Als het niet zo mag zijn, dan is het zo. Je kan dingen niet forceren."