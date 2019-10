Charles Leclerc: "Teambelang staat altijd voorop bij Ferrari"

De rust lijkt wedergekeerd bij Ferrari na de veelbesproken mislukte teamorders in Rusland. Volgens Charles Leclerc is het incident intern besproken bij Ferrari en is er nu duidelijkheid over wat er moet gebeuren.

Strategisch gezien liep het bij Ferrari niet lekker tijdens de Grand Prix van Rusland. Leclerc startte de race vanaf pole position, maar werd voor de tweede bocht ingehaald door Sebastian Vettel. Dat was vooraf nog besproken door de Scuderia, maar Vettel hield zich niet aan het tweede deel van het plan: de positie teruggeven aan Leclerc. Uiteindelijk kreeg Leclerc zijn plek pas terug bij de pitstops.

In Japan wilde de Monegask niet teveel kwijt over het incident in Rusland. Tijdens de persconferentie liet hij los dat het incident binnen Ferrari besproken is en dat 'nu duidelijk is' wat er in een dergelijke situatie moet gebeuren. "Er was duidelijk een misverstand in de auto, maar we hebben erover gesproken en alles is nu duidelijk. Van buitenaf leek het een enorm ding, maar dat was het niet. Nu is alles in orde."

Teambelang belangrijker dan onderlinge strijd

Vettel verkondigde na de Grand Prix van Singapore nog dat 'niemand groter is dan Ferrari' en dat het teambelang dus altijd gediend moet worden. Leclerc lijkt zich daarin te vinden, ondanks de wil om Vettel te verslaan. "Als team heeft het altijd prioriteit om het team voor te laten gaan, maar het is logisch dat Seb mij wil verslaan en dat ik hem wil verslaan. De prioriteit is echter om het goed te doen met het team."

"Vanaf het begin van het seizoen is al duidelijk dat we ons moeten houden aan teamorders. Wat duidelijk is, is dat de situatie bij de start van de race voor beide coureurs nog niet duidelijk was. Daar hebben we over gesproken, om ervoor te zorgen dat zo’n situatie in de toekomst niet meer voor komt."