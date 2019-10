Gasly: "Yamamoto bood zijn verontschuldigingen aan voor rijden in VT1"

Pierre Gasly zal tijdens de eerste vrije training in Japan zijn Toro Rosso afstaan aan Naoki Yamamoto, die volgens de Fransman zelfs zijn verontschuldigingen aanbood voor het feit dat hij het zitje overneemt in VT1.

Qua weersomstandigheden lijkt het Grand Prix-weekend in Japan abnormaal te gaan worden. Op zaterdag zal er volgens de voorspellingen een tyfoon over het land heen razen, terwijl het nog niet helemaal duidelijk is hoe het weer in de rest van het weekend gaat zijn. De eerste vrije training lijkt droog te gaan verlopen, maar Gasly gaat die in ieder geval niet meemaken: Super Formula-kampioen Yamamoto vervangt hem tijdens die sessie.

“Hij heeft zelfs zijn verontschuldigingen aangeboden dat hij in mijn auto plaatsneemt", vertelde Gasly tegenover onder andere GPToday.net. "Ik vind dat geen probleem, want al sinds het begin van het jaar zat dit in de planning. Ik heb tegen hem gezegd dat hij van iedere ronde moet genieten. Ik weet dat het een goede gast is die erg snel en getalenteerd is. Hij kent Suzuka beter dan wie dan ook."

"Het is een droom om deze auto’s te mogen besturen, dus ik heb gezegd dat hij van iedere ronde moet genieten. Ook heb ik hem een aantal tips gegeven, want natuurlijk is de Super Formula anders qua banden, hoe de auto zich gedraagt. Hij heeft in de simulator gezeten en hij vond een aantal dingen behoorlijk anders dan in de Super Formula. Ongeacht van het weer zal het een drukke sessie voor hem worden.”