Binotto: "Alles moet goed vallen bij Ferrari voor succes in Japan"

Ferrari is sterk uit de zomerstop gekomen in 2019, maar teambaas Mattia Binotto verwacht niet dat de Scuderia een makkelijk weekend tegemoet gaan bij de Grand Prix van Japan.

Voor de zomerstop lukte het Ferrari maar niet om te winnen, hoewel het vooral in Bahrein en Canada zeer dicht bij de zege kwam. Na de zomerstop is echter alles anders. De Scuderia lijkt de SF90 eindelijk aan de praat te hebben en dat is in de resultaten te zien: Charles Leclerc pakte vier pole positions na de zomerstop en won in België en Italië, terwijl Sebastian Vettel de sterkste was in Singapore.

Ook in Rusland had Ferrari de snelheid om te winnen, maar een kapotte MGU-K bij Vettel zorgde ervoor dat Mercedes er met de zege vandoor ging. Door de betere snelheid is het vertrouwen bij Ferrari enorm toegenomen, maar Binotto blijft waakzaam. Volgens de teambaas en technisch directeur van de Scuderia moet alles op zijn plek vallen in Japan om te kunnen winnen.

"Ons prestatieniveau in Sochi was goed, wat ervoor zorgde dat we onze vierde pole position op rij konden pakken. We weten echter dat ieder aspect van ons werk perfect moet zijn om ervoor te zorgen dat we in Japan vooraan staan. Op die manier gaan we de race op Suzuka aanpakken. We zullen proberen om alles uit het pakket te halen. Als dat lukt, dan zijn we hopelijk net zo competitief als in de recente races."

Binotto geniet van Japanse fans

"Sebastian en Charles houden allebei van dit circuit", vervolgt Binotto, die ieder jaar geniet van de ontvangst door de Japanse fans. "Er zijn veel speciale dingen aan deze baan, van de reeks bochten in de eerste sector tot de ongelooflijke ontvangst door de fans tijdens het hele weekend. We hopen dat ze kunnen genieten van een spannend raceweekend."