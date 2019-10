Abiteboul: "Nico Hülkenberg kan doelen niet bereiken bij Haas F1"

Cyril Abiteboul heeft een sneer uitgedeeld aan Haas F1. Volgens de teambaas van Renault wil Nico Hülkenberg niet voor het Amerikaanse team rijden, omdat hij zijn doelen daar niet kan bereiken.

Aan het eind van het huidige seizoen moet Hülkenberg noodgedwongen vertrekken bij Renault. Het contract van de Duitser wordt niet verlengd en als vervanger heeft het Franse fabrieksteam Esteban Ocon aangetrokken. De Fransman zal bij Renault als teamgenoot van Daniel Ricciardo, die voor het seizoen 2019 naar het team kwam, in actie gaan komen.

Hülkenberg dreigt echter buiten de boot te gaan vallen. Er zijn alleen nog plekjes over bij Alfa Romeo en Williams, maar het is waarschijnlijker dat de Duitser geen stoeltje gaat vinden. Haas F1 leek kortstondig een optie te zijn voor Hülkenberg, maar het Amerikaanse team koos ervoor om Kevin Magnussen en Romain Grosjean voor het vierde seizoen op rij naast elkaar te laten racen.

Ambities 'niet waar te maken' bij Haas F1

Volgens Abiteboul heeft Hülkenberg zelf echter besloten om niet bij Haas F1 te gaan rijden. De teambaas van Renault vertelde aan Championat dat de enkelvoudig polesitter daar zijn ambities niet waar kan maken. "Je moet kijken op welk moment in zijn carrière Nico zit. Hij is ook niet het soort persoon die in de Formule 1 wil zitten om in de Formule 1 te zitten. Voor hem is de Formule 1 een ambitie en een reis, niet gewoon een plaats waar hij wil zijn."

"Voor hem zijn de te bereiken doelen belangrijk, zoals de doelen die wij in ons team hebben. Nico is professioneel en ervaren genoeg om te begrijpen dat hij een aantal van deze doelen waarschijnlijk niet kan bereiken bij Haas F1. Ik wil geen gebrek aan respect laten zien richting Haas, maar het is duidelijk dat hij de gewilde resultaten daar niet gaat bereiken. Ik denk dat Nico een voorbeeld kan zijn. Hij is niet iemand waarbij het ontbreekt aan ambitie."